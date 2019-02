O Oba Festival não tem ligação com o serviço prestado, estando inteiramente sob responsabilidade da empresa de transporte urbano

publicado em 27/02/2019

A passagem custará R$ 5 e as circulares sairão em intervalos de meia hora (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A empresa de transporte urbano Itamarati, de Votuporanga, anunciou duas linhas especiais de ônibus até o Mundo Oba em diversos horários no período de 2 a 5 de março. A passagem custará R$ 5 e as circulares sairão em intervalos de meia hora do Terminal Central – Praça da Matriz para o local da festa, na vicinal de Parisi, fazendo diversas paradas pela cidade.

A linha 1 passará pelos pontos Concha Acústica, Hotel Real, Praça Sta. Luzia, Ville Hotel Gramadão, Hotel Votuporanga Palace e Praça Pozzobom. Já a linha 2 terá paradas na Praça São Bento, Hotel Revitalle, Hotel Firenze, Hotel Vale do Sol, Hotel Alvorada e Praça Lanchopão.

No sábado, domingo e segunda, as circulares percorrerão as Linhas 1 e 2 até o Mundo Oba com intervalos de meia hora. As previsões de saída do Terminal Central são nos horários

18h, 18h30, 19h, 19h30 e 20h. Os horários de volta, a partir do circuito do Oba serão também com intervalos de meia hora, com saídas às 5h, 5h30, 6h, 6h30, 7h e 7h30.

Na terça-feira, as viagens para a avenida do carnaval serão às 16h, 16h30, 17h, 17h30 e 18h. E os retornos para a cidade às 23h, 23h30, meia noite, 0h30 e 1h.