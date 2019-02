Horário especial já faz parte do calendário das lojas associadas à ACV e é oportunidade de atender a população local e da região, além de turistas que visitam à cidade para participar do Oba Festival

publicado em 18/02/2019

Na segunda-feira de Carnaval (4/3), as lojas abrirão das 13h às 18h (Foto: Divulgação/ACV)

Votuporanga já se prepara para receber milhares de turistas nas próximas semanas. A expectativa da organização do Oba Festival é de que cerca de 20 mil pessoas curtam por dia, a festa que está entre os principais carnavais do País. As lojas associadas à ACV – Associação Comercial de Votuporanga abrirão em esquema especial para atender esse público e também consumidores da cidade e de toda a região que aproveitam o período para ir às compras.

No sábado (2/3), o horário de funcionamento será das 9h às 13h. Na segunda-feira de Carnaval (4/3), as lojas abrirão das 13h às 18h, como tem ocorrido nos últimos anos. Na terça-feira (5/3), estará fechado, reabrindo na quarta-feira de cinzas (6/3), das 13h às 18h.

“Esse horário foi uma necessidade que os associados perceberam e que a ACV buscou solucionar. O resultado tem sido cada vez melhor, tendo em vista a visibilidade que nossas lojas ganham nas cidades vizinhas e até mesmo em cenário nacional”, comentou o presidente da ACV, Valdeci Merlotti.