Serviços essenciais serão mantidos na segunda e terça-feira; expediente administrativo e atendimento ao público retorna na Quarta-feira de Cinzas, às 12h

publicado em 27/02/2019

A Prefeitura de Votuporanga informa que não haverá expediente da administração direta e indireta na próxima segunda (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Devido ao ponto facultativo determinado por decreto em virtude do Carnaval, a Prefeitura de Votuporanga informa que não haverá expediente da administração direta e indireta na próxima segunda (4/3) e terça-feira (5/3). Na quarta-feira de Cinzas (6/3), o expediente administrativo retorna ao meio-dia e a Central de Atendimento ao Público funcionará das 12h às 15h. Mais informações pelo telefone (17) 3405-9700.

Durante estes dias, serão mantidos os serviços de emergência como o atendimento no Hospital “Fortunata Germana Pozzobon”, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além do serviço de plantão 24 horas da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) pelo 0800-770-1950.

Coleta de Lixo e Ecotudos

Quanto aos serviços de coleta de lixo – comum e seletiva - e o funcionamento das três unidades do Ecotudo, a Saev Ambiental informa que o atendimento ocorrerá normalmente no período de Carnaval, inclusive durante o feriado da terça-feira (5/3).

Os pontos de recebimento do Ecotudo permanecerão abertos ao público diariamente, das 8h às 20h. Os serviços de coleta de lixo também seguirão seus cronogramas semanais regulares, atendendo, inclusive, ao distrito de Simonsen.

Horto Florestal

Neste sábado (2/3) e domingo (3/3), o Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta” permanecerá aberto das 8h às 17h, a disposição da população para desfrutar de momentos de lazer em família. Já na segunda (4/3) e terça-feira (5/3) o espaço estará fechado, retornando na quarta-feira (6/3), a partir das 12h.

Parque da Cultura

O Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura, é outra opção de lazer que estará disponível à população neste fim de semana. O funcionamento do local, tanto no sábado (2/3) como no domingo (3/3), ocorrerá em horário normal, das 15h às 20h. Na segunda-feira (4/3), véspera de feriado, e no Dia de Carnaval, terça-feira (5/3) o espaço estará fechado e retornará atendendo normalmente na Quarta-feira de Cinzas (6/3), também às 12h.