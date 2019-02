Duas propostas são de vereadores e uma do Poder Executivo

publicado em 24/02/2019

Pelo menos três projetos devem ser votados na noite desta segunda-feira na quinta Sessão Ordinária (Foto: Wender Rodrigues)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br





Pelo menos três projetos devem ser votados na noite desta segunda-feira na quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga. Duas propostas são de vereadores e uma do Poder Executivo.

Um dos projetos, de autoria do vereador Chandelly Protetor (PTC), autoriza o Poder Executivo a celebrar parceria para a colocação de comedouros e bebedouros, o “alimentacão”, destinado a animais abandonados em vias e logradouros públicos do município”. A iniciativa visa a “garantia da proteção e do bem-estar dos animais que vivem abandonados em vias e logradouros públicos”.

Conforme a proposta, a construção dos comedouros e bebedouros públicos, bem como o seu abastecimento, como a colocação de ração e água, limpeza e manutenção não será de responsabilidade do órgão público municipal, devendo ser realizada pela Comunidade, Instituições Privadas, Sociedade de Proteção Animal, ONGs (Organizações não governamentais) ou por pessoas físicas comprometidas com a causa animal, previamente selecionadas e cadastradas pelo órgão municipal competente.

A proposta do vereador Wartão (PSB) denomina de rua Raimundo Ferrarez a atual rua Projetada 4, localizada no Loteamento Parque Residencial Ferrarez.

Por fim, um projeto da Prefeitura Municipal de Votuporanga faz alterações na lei que institui o auxílio ao esporte “bolsa atleta e auxílio financeiro ao atleta e ao técnico desportivo amador”.