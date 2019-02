Beneficiários do programa estão inscritos no Cadastro Único administrado pela Prefeitura

publicado em 26/02/2019

Em Votuporanga, 7.858 famílias estavam inscritas no Cadastro Único em dezembro de 2018 (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Assistência Social, atendeu 2.466 famílias pelo Programa Bolsa Família, do Ministério do Desenvolvimento Social, em dezembro de 2018. O programa é uma transferência condicionada de renda que beneficia famílias em situação de vulnerabilidade, inscritas no Cadastro Único administrado pela Prefeitura.

As famílias recebem benefícios com valor médio de R$ 147,65, sendo que o valor total transferido pelo governo federal em benefícios às famílias atendidas alcançou R$ 364.117,00 naquele mês.

Vale salientar que cabe às Secretarias Municipais da Assistência Social, Educação e Saúde realizar o acompanhamento da frequência escolar e da agenda de saúde que é manter a vacinação em dia, fazer o acompanhamento nutricional das crianças menores de 7 anos e o pré-natal nas gestantes. Desta forma, todas as famílias beneficiadas devem manter seus cadastros atualizados anualmente ou a qualquer tempo que altere as informações da família.

“O Governo se empenha em tornar o Cadastro Único o mais preciso possível, ou seja, para as famílias que necessitam efetivamente dos benefícios. Dessa forma, aumentamos o número de famílias que entram no Cadastro Único e, com isso, elevamos também o índice que garante a proteção concreta às famílias votuporanguenses que precisam de auxílio por parte do Poder Público em momentos de dificuldade”, afirmou o Prefeito João Dado.

Cadastro Único