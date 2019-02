Prestação de contas à população aconteceu no plenário “Dr. Octávio Viscardi” da Câmara Municipal

publicado em 28/02/2019

Secretarias da Saúde e da Fazenda apresentam balanço (Foto: Prefeitura Municipal)

A Prefeitura de Votuporanga realizou duas audiências públicas na tarde da última terça-feira, (26), no Plenário “Dr. Octávio Viscardi” da Câmara Municipal. A exposição dos trabalhos contou com a apresentação do assessor de Gabinete da Secretaria da Fazenda, Deosdete Vecchiato, que apresentou os investimentos feitos pela pasta. Vereadores, imprensa e colaboradores municipais também participaram da audiência.

A primeira audiência pública aconteceu às 15h, quando ocorreu a apreciação dos Relatórios da Execução Orçamentária e Gestão Fiscal correspondente ao 3º Quadrimestre do Exercício Financeiro de 2018, em cumprimento ao §4º, do artigo 9º da Lei Complementar Federal nº 101 e inciso XL, do artigo 53 da Lei Orgânica do Município.

Em seguida, às 15h30, a Secretaria Municipal da Saúde apresentou os Relatórios da Execução Orçamentária correspondente ao 3º Quadrimestre do Exercício Financeiro de 2018, atendendo ao §5, do artigo 36, da Lei Complementar Federal nº 141 de 13 de janeiro de 2012, bem como as atividades desenvolvidas pela pasta.

Saúde

A Secretaria da Saúde, representada pela titular Marcia Reina, citou números de atendimentos prestados à população ao longo do 3º quadrimestre de 2018. Cerca de 63.407 mil atendimentos médicos ambulatoriais foram prestados neste período, 5.943 mil a mais do que no mesmo período do quadrimestre de 2017, quando foram registrados 57.464 mil atendimentos.

A UPA – 24 horas (Unidade de Pronto Atendimento) realizou 151,2 mil atendimentos no 3º quadrimestre deste ano. Em 2017, 133,7 mil passaram por esses serviços.

Os atendimentos de urgência e emergência são prontamente realizados por meio de uma rede resolutiva, com o Samu – 192 (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), que atendeu 14,4 mil chamadas neste período. Além de fornecerem 4.848 mil orientações.

Fazenda

A saúde financeira da Prefeitura de Votuporanga foi exaltada rendeu reconhecimento. Em reunião com uma instituição financeira, o secretário da Fazenda, Diogo Mendes Vicentini, foi informado que a Prefeitura de Votuporanga possui uma certificação em credibilidade. “Estamos elencados em um seleto grupo de apenas seis Prefeituras do Estado de São Paulo com o certificado ‘Rating A’. Isso significa que o histórico da Administração Pública de Votuporanga é extremamente confiável para crédito. Isso nos deixou orgulhosos porque sabemos o quanto é trabalhoso manter uma boa saúde financeira de qualquer empresa, imagine de um órgão público”, disse o Secretário.