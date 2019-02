Organização do processo de chamamento público das entidades e prestação de contas foram as áreas de maior interesse dos visitantes

publicado em 23/02/2019

O resultado do investimento em capacitações para as equipes da Prefeitura de Votuporanga tem gerado bons resultados. A Secretaria de Assistência Social é referência no Estado, e recebeu, na manhã da última quinta-feira (21/02), responsáveis pela pasta da cidade de Penápolis.

A Secretária Municipal de Assistência Social de Penápolis, Suely Valdstein de Queiroz, e a sua equipe técnica vieram conhecer o trabalho de Votuporanga. A organização do processo de chamamento público das entidades e a prestação de contas foram as áreas de maior interesse dos visitantes .