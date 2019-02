Universitários tiveram a oportunidade de elaborar 100 pratos durante o evento, realizado no último dia 20, no Centro de Seringueira e Sistemas Agroflorestais de Votuporanga

publicado em 25/02/2019

Os alunos participaram desde a execução dos processos de produção até a finalização dos pratos (Foto: Divulgação/Unifev)

Os alunos do 3º período do curso de Gastronomia da Unifev ficaram responsáveis pelo almoço servido aos participantes do VI Workshop de Piscicultura do Noroeste Paulista, realizado no último dia 20 de fevereiro, no Centro de Seringueira e Sistemas Agroflorestais, em Votuporanga.

Na oportunidade, os universitários, supervisionados pela Profa. Esp. Dreysa D’Antonio Domingos Borges, elaboraram 100 pratos de tilápia grelhada, acompanhada por arroz branco e mix de vegetais. Os alunos participaram desde a execução dos processos de produção e higienização dos alimentos até o pré-preparo (mise en place), cocção e finalização dos pratos.

Para a docente, a participação dos estudantes em eventos de grande porte permite a eles colocarem em prática todos os conceitos estudados em sala de aula. “A experiência de cozinhar para um público tão grande, ainda durante a graduação, é um diferencial muito valioso, pois expõe o universitário a situações reais de trabalho, desenvolvendo as suas habilidades e preparando-o para o mercado de trabalho”, afirmou.