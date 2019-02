Estudantes iniciaram o ano letivo nos blocos exclusivos (Pedagógico, 3, 4 e 5) para as atividades da Escola

publicado em 05/02/2019

Entre as novidades para este ano estão as melhorias das instalações do Colégio Unifev (Foto: Divulgação/Unifev)

Os alunos do Colégio Unifev voltaram às aulas, na última segunda-feira (dia 4), na Cidade Universitária. Os estudantes foram recepcionados pela diretora da Escola, Profa. Esp. Terezinha Joana de Carvalho Amaral; pelas coordenadoras Profa. Ma. Adriana Naime Pontes Passoni (Ensino Médio), Profa. Esp. Maria da Cruz Martins Viola (Ensino Fundamental) e Profa. Ma. Joana D’arc Soares Bafoni Prates (Educação Infantil); além dos docentes e colaboradores do Colégio.

Na oportunidade, os alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I participaram de uma apresentação musical e de uma contação de histórias. As atividades foram comandadas pela professora de música Maria Aparecida Jesus de Ferreira de Moraes (Madja) e pela professora de artes Tânia Cristina Ramalho Casado Silveira, que deram as boas-vindas aos pequenos.

Entre as novidades para este ano estão as melhorias das instalações do Colégio Unifev, que visam a favorecer a privacidade dos estudantes. A Escola contará com espaços exclusivos (blocos Pedagógico, 3, 4 e 5), destinados às aulas da Educação Infantil e dos ensinos Fundamentais I, II e Médio, além de ambientes de convivência e recreação.

Outra boa notícia, é que a partir deste semestre, os alunos já poderão utilizar a nova quadra poliesportiva, integrada ao Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária.