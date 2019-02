Estudantes dos cursos de Educação Física, Psicologia e Publicidade e Propaganda foram recepcionados pelos seus respectivos docentes

publicado em 18/02/2019

Além dos estudantes, o evento contou com a presença dos coordenadores e docentes das respectivas graduações (Foto: Divulgação/Unifev)

Os alunos dos cursos de Educação Física, Psicologia e Publicidade e Propaganda da Unifev participaram, na noite da última quinta-feira (dia 14), de uma Aula Magna, no Espaço Unifev Saúde. Além dos estudantes, o evento contou com a presença dos coordenadores e docentes das respectivas graduações.

Na oportunidade, a coordenadora do curso de Psicologia, Profa. Dra. Raquel Martins Sartori, juntamente com o docente da Instituição Prof. Me. Anderson Bençal Indalécio, recepcionaram os jovens com um bate-papo.

Em sua fala, Raquel abordou o tema Habilidades sociais para o convívio acadêmico e o mercado de trabalho, destacando os desafios enfrentados pelos graduandos durante o percurso universitário. Na sequência, Bençal falou sobre Comunicação, tecnologia e relações interpessoais: novos paradigmas na contemporaneidade.