Evento será nos dias seis e sete de abril, com vagas limitadas

publicado em 25/01/2019

Votuporanga será sede de uma importante curso de Suporte Avançado de Vida em Cardiologia em abril (Foto: Reprodução)

Votuporanga será sede de uma importante curso de Suporte Avançado de Vida em Cardiologia em abril. A capacitação tem como público-alvo médicos e alunos de Medicina, que buscam aprofundamento em sua especialidade.

A coordenação da qualificação é do Dr. Fernando Tallo – Mestre e Doutor em Ciências Médicas pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), com título de especialista em Clínica Médica, Terapia Intensiva Adulto, Anestesiologia e presidente da Associação Brasileira de Medicina de Urgência e Emergência (Abramurgem).

No conteúdo programático do curso, estão: Suporte Básico de Vida; Suporte Avançado de Vida em Cardiologia;? Suporte Básico e Avançado de Vias Aéreas; Tratamento de Acidente Vascular Cerebral; Tratamento de Infarto Agudo do Miocárdio com Supradesnível do Segmento ST e Conceito de Equipe de Emergência de Alto Desempenho.

Os participantes terão estações práticas de Taquicardia ventricular sem pulso; Atividade elétrica sem pulso; Assistolia; Fibrilação ventricular; Bradiarritmias e taquiarritmias e Treinamento de atuação como membro ou líder da equipe.

O investimento é de R$1.400,00, com desconto para sócios da Sociedade Brasileira de Clínica Médica (SBCM) e Abramurgem. “Estamos muito felizes em proporcionar este curso em Votuporanga, que irá contribuir potencialmente para a formação dos participantes, que estarão melhor preparados para situações envolvendo urgência e emergência cardiológicas”, explicou o coordenador da rede de urgência e emergência do município, Dr. Chaudes Ferreira Júnior.