Para diminuir o número neste ano, prefeitura instalou semáforos pela cidade.

publicado em 24/01/2019

Novos semáforos foram instalados em cruzamentos da cidade (Foto: Reprodução/TV TEM)

Um levantamento do Infosiga, movimento paulista de segurança no trânsito, mostrou que Votuporanga (SP) registrou 18 mortes no ano passado no trânsito. Para reduzir o número de acidentes, nove ruas e avenidas vão ganhar semáforos e radares na cidade.

Das 18 mortes, seis foram por causa de atropelamentos, seis de moto, dois ciclistas e quatro envolvendo acidentes de carro. Dessas mortes, cinco foram registradas em rodovias que cortam a cidade.

A Secretaria de Trânsito de Votuporanga instalou e começou a funcionar nesta quarta-feira (23) semáforos na extensão da Rua Rio de Janeiro, nos cruzamentos com as Ruas Minas Gerais, Bahia, São Paulo e Sergipe.

Nesta quinta-feira (24), também serão acionados os semáforos dos cruzamentos das Ruas Tibagi com Ivaí e Sergipe com Mato Grosso. Já na sexta-feira (25) serão acionados dois semáforos para pedestres nos cruzamentos das Ruas Amazonas com Mato Grosso e Pernambuco com Tocantins.

Os semáforos do cruzamento das Avenidas Nasser Marão Filho e João Gonçalves Leite devem ser acionados a partir da próxima semana. Além disso, o trânsito terá quatro novos pontos de radares, em um investimento de R$ 590 mil.