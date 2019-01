Palestrante Luciana Brites elogiou o comprometimento da cidade com a educação de crianças de 0 a 5 anos

Votuporanga é destaque quando o assunto é a educação de nossas crianças. Visando melhorar ainda mais, a Prefeitura de Votuporanga, através da Secretaria da Educação, tem realizado diversos congressos para capacitar professores e educadores. Nesta quinta e sexta-feira (17 e 18/01) os educadores, participam do II Congresso Nacional da Primeira Infância.

O evento voltado para a capacitação dos educadores, responsáveis pelos anos iniciais, com alunos de 0 a 3 anos, teve início pela manhã com a presença do Prefeito João Dado, que ressaltou a importância de aprimorar o conhecimento daqueles que transmitem o conhecimento para os pequeninos. “Nossas crianças precisam de educadores e professores capacitados, que façam a diferença em suas vidas. É logo nos primeiros anos que podemos incentivá-los a gostar de estudar e, quem sabe, ser uma fonte de inspiração”.

Em seguida, os educadores puderam prestigiar a palestra da Pedagoga, Especializada em Educação Especial na área de Deficiência Mental e Psicopedagogia Clínica e Institucional, Luciana Brites, do NeuroSaber. O tema da palestra foi “Habilidades Socioemocionais”.

Logo no começo de sua fala, a especialista parabenizou Votuporanga pela preocupação com a educação das crianças. “Já estive em muitas palestras pelo país, mas nunca fui em um congresso voltado para educadores da primeira infância, isso ressalta o compromisso da cidade com a educação de crianças de 0 a 5 anos”.

No período vespertino desta quinta e na manhã desta sexta, os educadores participarão de diversas oficinas com os temas: práticas pedagógicas facilitadoras; marketing pessoal; o desenvolvimento das habilidades socioemocionais na primeira infância; inovação e humanização na educação infantil; habilidades socioemocionais; fantoches; construção de personagens e contação de histórias; musicalização; brincar e o desenvolvimento emocional na infância e brinquedistas.