A Alvinegra participa pela primeira vez da competição nacional no dia 6 de fevereiro

publicado em 18/01/2019

Vereador sugere que comércio, indústria, sindicatos e Prefeitura liberem funcionários no dia do jogo do CAV (Prefeitura de Votuporanga)

O futebol profissional de Votuporanga vive o seu melhor momento desde os áureos tempos da saudosa Associação Atlética Votuporanguense. Isso porque, após a conquista inédita da Copa Paulista de 2018, o Clube Atlético Votuporanguense conquistou o direito de disputar a Copa do Brasil - um dos principais campeonatos de futebol do país.

A gloriosa Alvinegra participa pela primeira vez da competição nacional no dia 6 de fevereiro, em jogo importantíssimo contra a equipe do Ypiranga - Rio Grande do Sul. A partida inédita será disputada na Arena "Plínio Marin", às 16 horas, já que a praça esportiva ainda não possui iluminação.

Diante deste quadro e por se tratar do principal jogo da história do futebol profissional de Votuporanga e precisando e muito do apoio do torcedor alvinegro, o vereador Marcelo Coienca está pedindo a todos os setores profissionais do município para liberarem seus funcionários para assistirem o jogo.

Para tanto, o vereador encaminhou ofício aos setores produtivos e públicos do município pedindo a liberação dos funcionários no horário do jogo da Votuporanguense. "Na história de Votuporanga é a primeira vez que um time do município disputa um campeonato com tamanha importância, como a Copa do Brasil, se tratando de um momento inédito na história do futebol votuporanguense.