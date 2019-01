A DISE de Votuporanga realizou uma operação para combater o tráfico de drogas em Floreal; duas pessoas foram presas

publicado em 26/01/2019

Os policiais civis apreenderam diversas porções de cocaína, dinheiro, celulares e materiais para embalagem (Foto: Divulgação/DISE)

Policiais civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, a DISE de Votuporanga, prenderam em flagrante na tarde desta sexta-feira dois indivíduos, um de 34 e outro de 22 anos, por envolvimento com tráfico de drogas na cidade de Floreal. Os agentes da Especializada estavam investigando denúncias da prática do crime naquele município há alguns meses.

Segundo informações dos policiais, durante as investigações alguns nomes foram apontados como fornecedores de drogas, sendo alguns deles os indiciados. Diante das informações, foram solicitados Mandados de Buscas e Apreensão nos locais, o que foi deferido e expedidos pelo juiz da Comarca de Nhandeara, e assim sendo, equipes de policiais civis deram cumprimento aos mandados.

Uma equipe se deslocou até a cidade e durante a revista pela residência do preso de 34 anos, foram encontrados no quarto das crianças uma almofada com zíper, onde abrindo-a, localizaram diversas porções de cocaína, além de materiais para a embalagem. Também localizaram, na carteira, um valor em dinheiro e anotação alusiva à contabilidade do tráfico de drogas e dois aparelhos celulares.

Simultaneamente, outra equipe fazia buscas na casa do outro indiciado, onde também foram localizadas sete porções de cocaína todas prontas para a venda, além de dinheiro e telefone celular usado para comercializar drogas.