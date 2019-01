Cantores da música “A Garagem da vizinha’ retomam a carreira com nova formação e novo trabalho

A dupla Sandro e Gustavo esteve na Cidade FM na tarde desta quinta-feira

O estúdio da Cidade FM recebeu na tarde desta quinta-feira (24) a dupla sertaneja de grande sucesso dos anos 2000, Sandro e Gustavo. Eles, que são os cantores da música ‘A garagem da vizinha’, lançada há 19 anos, retomaram a carreira com uma nova formação e novo trabalho.

Durante a entrevista, os artistas contaram um pouco sobre a carreira da dupla, que surgiu no fim de 1999. Eles foram um dos primeiros artistas do Brasil a ter um sucesso viral. “A gente tem a alegria de ter um hit no Brasil, já são 19 anos que gravamos ‘A garagem da vizinha’ e tenho um prazer de dizer que Sandro e Gustavo tem esta música, podem até não recordar da fisionomia, mas quando toca, todo mundo lembra”, falou Gustavo.

No auge do sucesso da primeira formação, a dupla sofreu com uma tragédia. No segundo semestre de 2000, Sandro recebeu o diagnóstico de hepatite C e precisou se desligar da dupla. O tratamento no Instituto Neurológico de Goiânia, no entanto, não surtiu efeito e o músico morreu em dezembro daquele ano após ter sido mantido por uma semana com um coágulo no cérebro.

O cantor Gustavo, que continuou sua carreira solo, falou que sempre sentiu o desejo de retomar a dupla. “A vida tinha que continuar e eu fiquei durante 15 anos na carreira solo, foram trabalhos maravilhosos, mas sempre com a vontade de voltar com o trabalho Sandro e Gustavo. Deus preparou que fosse agora e ter um amigo de estrada, que já aprendeu tudo é muito bom, então eu o convidei para este projeto”, contou.

A primeira música de trabalho nesse retorno é Põe Zezé e Luciano, lançado no início de maio. E nela Sandro e Gustavo fazem exatamente uma referência ao sertanejo do período em que surgiram.

“O nosso repertório continua seguindo o mesmo estilo próprio de Sandro e Gustavo, obviamente com tudo o que é de atual, porém levando o nosso legado. E tem muita coisa boa neste CD”, finalizou.

A dupla encerrou sua participação nos estúdios da Cidade FM cantando alguns sucessos.