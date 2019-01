Interessados devem se dirigir à Divisão de Folha de Pagamento ou procurar pelos Técnicos de Segurança do Trabalho da Prefeitura, ou por um dos Cipeiros, para o preenchimento inscrição

publicado em 18/01/2019

Podem se inscrever, funcionários que já tiverem cumprido o período de experiência ou estágio probatório (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa), da Prefeitura de Votuporanga, informa que entre os dias 22 de janeiro à 06 de fevereiro, estarão abertas as inscrições para os servidores do quadro permanente da Prefeitura, interessados em compor a Comissão. Podem se inscrever, funcionários que já tiverem cumprido o período de experiência ou estágio probatório. Os interessados devem se dirigir à Divisão de Folha de Pagamento ou procurar pelos Técnicos de Segurança do Trabalho da Prefeitura, ou por um dos Cipeiros, para o preenchimento da ficha de inscrição.

A eleição será realizada no dia 13 de fevereiro, e 20 servidores que compõem a Comissão Eleitoral da Cipa, serão responsáveis pela coordenação de todo processo eleitoral, incluindo a coleta dos votos, as listas de presença e apuração dos resultados.

A Comissão disponibilizará 48 urnas para coleta dos votos, 40 delas permanecerão fixas no Paço Municipal, Almoxarifado Municipal, Mini Hospital da Zona Norte “Fortunata Germano Pozzobon”, Secretaria Municipal de Trânsito, e nas unidades da rede municipal de Educação; além de seis urnas volantes que percorrerão as sedes das Secretarias Municipais e demais serviços ligados à Prefeitura.

É importante lembrar que os servidores deverão informar-se sobre os locais de votação para o depósito do voto, assim como assinalar suas presenças.