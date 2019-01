Neste trecho, entre as Avenidas João Gonçalves Leite e Antônio Frederico, o sentido de direção passará a ser único. Motoristas e pedestres devem estar atentos às mudanças

publicado em 29/01/2019

Os semáforos do cruzamento das Avenidas Nasser Marão e João Gonçalves Leite começam a funcionar nesta quarta-feira (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Começam a funcionar a partir desta quarta-feira (30/1), os semáforos do cruzamento das Avenidas Nasser Marão e João Gonçalves Leite, conforme informa a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, da Prefeitura de Votuporanga. Importante destacar que neste trecho, entre as Avenidas João Gonçalves Leite e Antônio Frederico, o sentido de direção passará a ser único. Portanto, motoristas e pedestres devem estar atentos às mudanças para que acidentes sejam evitados.

Na última semana, foram acionados os novos semáforos instalados na extensão da Rua Rio de Janeiro, nos cruzamentos com as Ruas Minas Gerais, Bahia, São Paulo e Sergipe; nos cruzamentos das Ruas Tibagi com Ivaí e Sergipe com Mato Grosso; assim como os dois semáforos para pedestres nos cruzamentos das Ruas Amazonas com Mato Grosso e Pernambuco com Tocantins. Vale destacar, que a extensão da Rua Rio de Janeiro conta com o sistema “onda verde”, permitindo a sincronização entre semáforos.

A Prefeitura tem realizado diversas melhorias no trânsito do Município, é o que explica o Secretário de Trânsito, Transporte e Segurança, Jair de Oliveira. Nesses cruzamentos os semáforos foram instalados para garantir mais segurança aos pedestres e motoristas que circulam diariamente por essas vias. “Disciplina e organização foram os fatores que motivaram as mudanças”.

Melhorias

Ainda neste ano, foi implantada uma nova rotatória em Votuporanga, devido ao grande fluxo de veículos e pedestres nos novos bairros da Região Noroeste. O novo dispositivo está localizado no cruzamento das Avenidas das Nações e Augusto Aparecido Arroyo Marchi, que dão acesso aos Residenciais Vida Nova I e II. O objetivo é orientar o trânsito e proporcionar mais segurança.

Entre as melhorias também está a substituição de placas com nomenclaturas de ruas da cidade. O novo modelo traz letras maiores e mais visíveis, a sinalização é 44% maior que o modelo anterior, com 10 cm a mais de comprimento e 6 cm a mais de altura, medindo 36x60 cm, contra os 30x50 cm do padrão antigo.

A sugestão foi feita ao prefeito João Dado pela Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança. Cerca de 3.400 placas já foram inseridas em diversos pontos da cidade. A previsão é que 4 mil placas sejam instaladas até março deste ano