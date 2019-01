Deste total, 420 foram angioplastias e 1.118 exames vasculares e de cateterismo

publicado em 17/01/2019

Em um ano, foram 1.188 exames, a maioria cateterismos (Foto: Divulgação/Santa Casa)

A Santa Casa de Votuporanga é referência em cirurgia cardíaca. Uma equipe especializada atende 53 municípios em alta complexidade, salvando milhares de vidas e auxiliando no diagnóstico e tratamento de doenças cardiovasculares.

O serviço de Hemodinâmica realizou, no ano passado, 1.608 procedimentos. Destes, 420 foram angioplastias. “A média é de mais de uma intervenção por dia. Deste total, 295 cirurgias foram feitas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A angioplastia visa a revascularização do coração, fazendo com que o fluxo sanguíneo se normalize quando há artérias entupidas”, contou o médico hemodinamicista responsável, Dr. João Anísio Junior.

Ele explicou que o tratamento invasivo é realizado, por meio da passagem de um cateter inserido no corpo pela perna ou pelo braço do paciente e direcionado até o coração. “Por meio dele, introduzimos um guia, para levar o stent (utilizado para restaurar o fluxo sanguíneo na artéria coronária) por punção radial ou femural. Quando posicionado, o stent mantém a artéria aberta”, complementou.

Em um ano, foram 1.188 exames, a maioria cateterismos (472 ambulatoriais e 337 de pacientes internados). “Cateterismo é exame invasivo de baixo risco onde através de cateter introduzido nos vasos e artérias do paciente. É executado com anestesia local para diagnóstico de doenças vasculares e cardíacas, quando se há suspeita de obstrução de coronárias, após exames complementares – teste ergométrico, eco-stress, cintilografia ou angiotomografia”, destacou Dr. João Anísio Junior.