publicado em 15/01/2019

Rede de abastecimento do Vida Nova Votuporanga II será substituída por uma nova (Foto: Agência Brasil)

A Pacaembu Construtora, em comum acordo com a Prefeitura de Votuporanga e a Saev Ambiental, comunica à população que toda a rede de abastecimento do bairro Ana Munhoz, também conhecido como Residencial Vida Nova Votuporanga II, será substituída por uma nova rede.

A substituição integral da rede de abastecimento se torna necessária já que as medidas técnicas adotadas não foram suficientes para a correção do problema de vazamento. Assim, a construtora vai promover a substituição integral de toda a tubulação do bairro, para a resolução definitiva do vazamento.

O corpo técnico envolvido estima que até o final do mês de janeiro seja iniciada a obra de instalação de 7.762 metros de tubos novos - equivalente a 8km de extensão.

A solução técnica proposta será implementada sem nenhum custo aos moradores e ao Município de Votuporanga.

O plano de ação para a execução da obra será anunciado em até 10 dias, que será realizada em etapas para causar o menor transtorno possível aos moradores.

Até a conclusão definitiva da obra de substituição da tubulação, a construtora irá manter no bairro uma equipe de engenharia à disposição dos moradores para o atendimento de eventuais vazamentos e o esclarecimento de dúvidas.