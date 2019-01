Afonso Pinto da Silva começou o ano fazendo bem, com promessa de que muitas contribuições virão

publicado em 04/01/2019

As berinjelas serão utilizadas para o Serviço de Nutrição e Dietética (Foto: Divulgação/Santa Casa)

Tem ação mais positiva do que começar o ano com solidariedade? O produtor de Álvares Florence, Afonso Pinto da Silva, iniciou 2019 com o pé direito: doando para a Santa Casa de Votuporanga.

Afonso entregou 148 quilos de berinjelas para o Hospital, referência para 53 cidades da região em média e alta complexidades. “É ótimo fazer o bem já no primeiro mês do ano. Colaborei outras vezes e esta é a primeira do ano de muitas”, contou.

O motivo do agricultor? O excelente atendimento prestado pela Instituição. “Vocês acolhem todo mundo, tratam bem e é lugar que realmente precisa de ajuda. Quem puder contribuir, que faça porque é um local que todos irão necessitar um dia. Meus avós foram muito bem atendidos na Hemodiálise, como se fossem da família, acho isso muito bonito”, destacou.