Os dois novos pontos atenderão munícipes da Zona Oeste de Votuporanga

publicado em 11/01/2019

Os dois novos pontos são para o transporte de pacientes do SUS para tratamento médico em Rio Preto e cidades vizinhas (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga está oferecendo dois novos pontos para o transporte de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamento médico em São José do Rio Preto e cidades vizinhas. Os dois novos pontos atenderão munícipes dos bairros Jardim Monte Verde, Residencial Noroeste, Residenciais Belo Horizonte I e II, Residencial Ana Munhoz Álvares (Pacaembu 2), Parque Boa Vista I e II e Jardim Carobeiras.

Os novos pontos estão localizados na Avenida Simão Álvares Carrilho, ponto de ônibus linha verde defronte ao número 941, e na Rua Eduardo Garcia Jeronymo, número 871, esquina com a Rua Santo Valdemar Della Rovere.

O novo serviço foi incluído após indicação do vereador Antônio Alberto Casali (Professor Casali), da Câmara Municipal de Votuporanga, que afirmou que munícipes o procuraram solicitando a disponibilização dos pontos de embarque e desembarque na região desses bairros, “visto que o ponto de embarque mais próximo fica a mais de 3 km dessas localidades”.

Atualmente, Votuporanga conta com 23 pontos em duas linhas. Abrange a primeira linha: Av. Antônio Augusto Paes, 3998; Av. Horácio dos Santos esquina com a Rua São Cristóvão; Rua Antônio Galera Lopes, esquina com a Rua Rio Madeira; Hospital “Fortunata Germana Pozzobon” (Rua Antônio Galera Lopes esquina com a Antônio Serafim de Queiroz); Consultório Municipal “Dr. Joel Pereira” – Jardim Canaã – Rua Humberto Correia Bonetti; Rotatória da Av. Emílio Arroyo Hernandes, 4727, no Jardim Itália; Rua Ana Brandit no bosque esquina com a rua Suíça - Parque das Nações; Consultório Municipal “Dr. Oswaldo da Cruz Oliveira Junior” (Av. Nove de Julho, 2108); Praça Santa Luzia – No ponto de circular da Praça, Rua São Paulo esquina com a Rua Ponta Porã; Av. Emílio Arroyo Hernandes, entre a Rua Marcelino Pires Bueno e Rua Leonardo Commar e Auto Posto Simonsen.

Abrange a segunda linha: “Transporte Saúde” (em frente o Transporte Saúde “Edmilson da Silva” – Rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos nº 2463 – Vila América); Velório Municipal “Aldo Zara” (Av. da Saudade); Rotatória Noroeste (Jardim Noroeste e Monte Verde – rotatória da Av.José Campos Lários); CEM “Neide Tonani Marão” (Ponto da circular da Av. Francisco Bueno Baeza, próximo ao Ecotudo); Av.Prestes Maia esquina com Av.Fioravante Poiani, no bairro Estação; Portão de entrada da Escola SESI, pela Rua São Paulo; Rua Itacolomi, 4036; rotatória da Av. João Gonçalves Leite 4854, esquina com a Av.Pansani; Av.João Gonçalves Leite, 5898, e Av.Prestes Maia, 2470.

O transporte é realizado para a cidade de São José do Rio Preto por empresa terceirizada. Os horários de saída são às 5h e 10h e os horários de retorno são às 13h, 15h e a partir das 17h (de segunda-feira a sexta-feira).

O transporte terceirizado para Barretos ocorre às segundas, quartas e sextas-feiras, com horário de saída às 5h e o retorno depende do horário que os pacientes terminam os atendimentos.

Para as demais cidades, como Cardoso, Catanduva, Jaci, Fernandópolis, Jales, Araçatuba, Bauru e Santa Fé do Sul, o transporte é realizado exclusivamente com os veículos da saúde e os horários dependem dos horários dos pacientes, não tendo um horário fixo de saída nem mesmo de retorno.

Com exceção do transporte que é realizado pela empresa terceirizada, há pacientes com dificuldade de locomoção, sendo que os pacientes acamados que aguardam o transporte em suas residências são levados para tratamento médico em qualquer cidade do estado de São Paulo.