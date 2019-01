Neste ano, a Secretaria Municipal de Obras já aplicou aproximadamente 14 toneladas de massa asfáltica nas ruas da cidade

publicado em 15/01/2019

Os munícipes também podem solicitar o tapa-buraco por meio da Ouvidoria da Prefeitura (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Da redação





A Prefeitura de Votuporanga começou o ano realizan do licitações para dar andamento nas obras voltadas à manutenção dos asfaltos do município. Iniciada desde a última semana, a Secretaria Municipal de Obras informou ao jornal A Cidade que a ‘Operação Tapa-Buraco’ já começou na cidade.

Segundo informações da Secretaria, no ano passado o Poder Executivo utilizou 1.491 toneladas de massa asfáltica para atender as 1.4 mil reclamações dos moradores sobre os buracos em Votuporanga e o orçamento total das licitações chegou a R$ 447.300 em 2018. No mesmo período de 2017, a Prefeitura Municipal recebeu 530 reclamações e foram usadas aproximadamente 1.250 toneladas durante a operação. O valor pago chegou a R$ 360 mil.

De acordo com a pasta, para este ano já foram realizadas as licitações para adquirir massa asfáltica para a operação, que é realizada durante todo o ano. “A Operação Tapa-Buraco teve início nesta semana e o serviço é realizado durante todo o ano. Neste ano, foram aplicadas em torno de 14 toneladas de massa asfáltica e atendidas 40 reclamações”, falou.

Em 2019, foram licitadas 1.500 toneladas de massa para atender o munícipio e o orçamento das licitações para a operação deste ano totalizou R$ 484.500. Segundo o Poder Executivo, todas as manutenções são realizadas continuamente e, além do Tapa-Buraco, a Prefeitura está investindo em recapeamento. “Todas essas ações que objetivam a manutenção da qualidade da nossa malha viária são realizadas de forma contínua, já que Votuporanga é um município que cresce muito e possui uma frota em constante evolução. Trabalhamos com o tapa-buraco, mas também estamos com diversos investimentos em recapeamento”, contou.

De acordo com a pasta, até o momento, 74 endereços receberam a massa asfáltica por meio do tapa-buracos. Entre os locais estão ruas Itália, Santa Catarina, Padre Izidoro Cordeiro Paranhos, Anésio Menezes de Lima, Fioravante Poiani, Santos Dumont, Paraguai e Ponta Porã, e Avenidas 9 de Julho e Catarina Martins Lopes.

“A previsão para os próximos dias é que a Secretaria Municipal de Obras realize o serviço em outros 13 endereços, como ruas Padre Anchieta, Fioravante Davanzo, Elisete de Brito, Uruguai, das Bandeiras, Tietê, Floriano Peixoto, Ibrahim Haddad, Vitório Cavaleri, Marechal Castelo Branco, Espírito Santo, General Osório e Avenida Francisco Vilar Horta. Além do cronograma, a equipe de trabalho da pasta ainda observa outros endereços que necessitam do serviço e o realiza”, finalizou.

Os munícipes também podem solicitar o tapa-buraco por meio da Ouvidoria, no telefone 0800-7703590.