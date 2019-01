Curso é gratuito, com aulas às segundas, quartas e quintas, no período noturno; inscrições já estão abertas na unidade do Senai

publicado em 24/01/2019

As aulas serão às segundas, quartas e quintas-feiras; das 19h às 22h (Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Dentro da parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, por intermédio do Centro de Treinamento de Mão de Obra "Altino Regiani" da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, e a unidade local do SENAI, estão abertas as inscrições para o curso de Eletricista Instalador. "Estamos iniciando a grade de cursos para 2019, sendo que, para este ano, estaremos com novidades, com a substituição de alguns cursos por outros que agregarão maior valor à formação e qualificação profissional", explica o secretário do Desenvolvimento Econômico, Flávio Piacenti Junior.

Abrindo a programação, o curso de Eletricista Instalador já está com inscrições abertas e a previsão para início das aulas é no próximo dia 4 de fevereiro, com término previsto para 13 junho. As aulas serão às segundas, quartas e quintas-feiras; das 19h às 22h. "Os interessados devem se atentar para o fato de que não há processo seletivo para ingresso e as vagas serão ocupadas por ordem de inscrição, que deve ser feita somente pessoalmente no Senai ou no seu endereço eletrônico na internet", ressalva o secretário.

O curso de Eletricista Instalador tem por objetivo o desenvolvimento de competências relativas a princípios e leis que regem o funcionamento de instalações elétricas residenciais, públicas, comerciais e industriais por meio de instrumentos, ferramentas, procedimentos e métodos que permitam o planejamento, execução e avaliação de instalações e suas proteções, de acordo com normas técnicas, ambientais e de segurança. Para inscrição, os critérios são poucos: o aluno deverá, no início do curso, ter no mínimo 18 anos de idade e completado a 5ª série do Nível Fundamental.