Candidatos foram convocados para a área da Educação; todos deverão se apresentar na Secretaria Municipal da Administração

publicado em 26/01/2019

Os convocados deverão se apresentar na próxima quinta-feira (31/01), às 8h, na Secretaria Municipal da Administração (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga convocou na quarta-feira (23/01), por meio do Diário Oficial Eletrônico, 10 candidatos aprovados nos Concursos Públicos Municipais nº 002/2017 e nº 002/2014. Todos os profissionais são voltados para a área da Educação, especificamente, para os cargos PEB I e PEB – PD, aprovados no concurso de 2017; e PEB II – Inglês, do concurso de 2014.

Os convocados deverão se apresentar na próxima quinta-feira (31/01), às 8h, na Secretaria Municipal da Administração, localizada na Rua Pará, nº 3227, no bairro Patrimônio Novo. No momento, deverão ser apresentados os documentos, manifestação quanto a aceitação da vaga oferecida e ainda a realização de exame médico admissional. O não comparecimento no prazo corresponderá à desistência tácita.

A relação de documentos para nomeação está disponível no site da Prefeitura (www.votuporanga.sp.gov.br), pelo link Cidadão - Concursos. As datas de efetiva nomeação serão determinadas pela Administração Municipal.

Mais de 420 novos servidores

Somente neste ano, 35 profissionais já foram convocados, totalizando 423 desde o início de 2017, entre concursos públicos e processos seletivos. O Prefeito João Dado tem buscado, desde quando assumiu o Governo, oferecer oportunidade de emprego estável através dos concursos públicos voltados à população em geral, além de valorizar os funcionários públicos efetivos, com a criação das funções de confiança ocupadas exclusivamente por servidores efetivos.