Interessados deverão entrar em contato com o CPVA - Centro de Proteção da Vida Animal que funciona no Paço Municipal; procedimentos terão início a partir do dia 07 de janeiro

publicado em 02/01/2019

(Foto: Reprodução)

A Prefeitura de Votuporanga iniciará a terceira etapa de inscrição para a castração de cães e gatos nos dias 07,08 e 09 de janeiro. O atendimento aos interessados será realizado pelo Centro de Proteção da Vida Animal (CPVA), órgão vinculado ao Fundo Social de Solidariedade do Município. As castrações terão início no dia 14 de janeiro.

O programa irá priorizar a castração de fêmeas caninas e felinas, sem deixar de atender também os animais machos. A iniciativa visa atender pessoas de baixa renda ou que façam parte de algum programa social, dando-se, ainda, especial atenção aos animais sob cuidados de Ongs, protetores independentes e de pessoas que cuidam de animais de rua.

O tutor ou responsável interessado em castrar seu animal, que atenda aos critérios do programa, deverá entrar em contato com o CPVA pelo telefone 3405-9700, Ramal 9828, nos dias 07,08 e 09 de janeiro, no horário das 7h30 às 16h, ou vir pessoalmente ao Paço Municipal, que fica na Rua Pará, 3227.





Objetivo do programa

O programa de castração tem por objetivo o controle populacional e, através dele, o combate ao abandono e aos maus-tratos. O CPVA solicita que todas as pessoas que possuam animais evitem crias indesejadas até que seja possível realizar a castração. Essa medida pode ser adotada por meio de separação das fêmeas e machos ou por meios contraceptivos, desde que indicado por médico veterinário.