14 municípios participam do projeto que visa criar uma estrutura jurídica para buscar investimentos na área do turismo regional

publicado em 29/01/2019

O Prefeito de Votuporanga, João Dado, recepcionou na última semana, prefeitos que integram o Fórum da Região Turística Maravilhas do Rio Grande (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

O Prefeito de Votuporanga, João Dado, recepcionou na última semana, prefeitos que integram o Fórum da Região Turística Maravilhas do Rio Grande, no auditório do Centro de Cultura e Turismo "Marão Abdo Alfagali". A reunião teve como objetivo discutir e formalizar a criação do Consórcio dos Municípios da Região Turística (RT) Maravilhas do Rio Grande.

A criação do órgão é a continuidade de um trabalho que teve excelentes resultados através do Fórum Permanente de Turismo Maravilhas do Rio Grande. Participam do projeto 14 municípios da região, que pretendem, agora, criar uma estrutura jurídica para buscar recursos, custeio e avançar nas ações que vão culminar em mais investimentos na área do turismo, tanto em Votuporanga, quanto nas cidades da região.

De acordo com o Prefeito João Dado, “sabemos da importância que a área do turismo tem ganhado na geração de emprego e renda da população e estamos apostando nos potenciais turísticos da nossa querida Votuporanga e de diversas cidades da região”. Dado disponibilizou espaço físico para que essas reuniões possam ser realizadas.

Segundo a presidente Maria Aureliana, o Consórcio é uma forma de potencializar projetos de interesse comum entre as cidades, fortalecer a representatividade e ampliar a promoção do turismo da região. "Através do Consórcio, teremos mais força e facilidade para realizar ações em conjunto e até mesmo para viabilizar a liberação de recursos para investimento no turismo regional junto ao Governo do Estado", destacou.

Participaram da reunião, os prefeitos de Mira Estrela, Marcio Castrequini; de Indiaporã, Elaine Rocha; de Riolândia, Fabiana Barcelos; de Paulo de Faria, Marlon Pereira; de Guarani dOeste, Nilson Timporim; além do anfitrião, João Eduardo Dado Leite de Carvalho, de Votuporanga, e, também, a Presidente da RT, Maria Aureliana, integrantes do Fórum e do Senac Votuporanga.