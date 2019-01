O Prefeito João Dado recebeu, na manhã desta quarta-feira (16), o presidente da UNDIME-SP (União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado de São Paulo), professor Luiz Miguel Garcia. Na oportunidade, foram reafirmadas as parcerias para a cidade com o intuito de beneficiar a rede pública municipal de Educação, confirmando que Votuporanga é um importante polo regional da área.

A visita ainda teve como objetivo fortalecer a participação do município com estratégias de formação pedagógica para os profissionais e orientações para a gestão pública municipal educacional.

“O Prefeito João Dado apresentou casos de sucesso da gestão pública de Votuporanga, o que chamou a atenção do professor Luiz Miguel, nos convidando para apresentá-los durante o próximo Fórum Estadual da UNDIME-SP. É importante para o Município que essas experiências sejam compartilhadas com os mais de 300 municípios do Estado, que deverão participar desse grande evento”, explicou o Secretário Municipal da Educação, Marcelo Batista.

Entre os casos apresentados pelo Prefeito está o Odonto Móvel. “Os dentistas vão até as crianças, porque elas são atendidas durante o período que estão na escola. É um atendimento itinerante, que quando termina o atendimento aos alunos de uma escola, a unidade segue para outra”, afirmou João Dado.