A Biblioteca, o Museu e a sala de cinema cultural no Centro de Cultura e Turismo são opções de lazer para a população

publicado em 08/01/2019

O Centro de Cultura e Turismo "Marão Abdo Alfagali" fica situado na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, 3112, bairro Jardim Alvorada, no Parque da Cultura (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

O Centro de Cultura e Turismo "Marão Abdo Alfagali", localizado no Parque da Cultura, promove em janeiro uma programação de férias gratuita para toda a população de Votuporanga e região. Nesta quarta-feira, a programação tem início com a exibição do filme "Mulan", das 10h às 11h27. No período da tarde, das 14h às 15h19, será exibido o filme "A Nova Onda do Imperador". E a partir das 17h às 18h52, será exibido o filme "Carros 2". Todos os filmes têm classificação livre e serão exibidos na sala Cinema Cultural. A população também conta com a Biblioteca Municipal "Castro Alves" e com o Museu Municipal "Edward Coruripe Costa".

Biblioteca Municipal

A Biblioteca Municipal conta com uma coleção composta por mais de 11 mil itens em diversas plataformas: livros tradicionais ou em formatos acessíveis (braille, livro falado, audiolivro), DVDs, jogos, brinquedos, revistas, jornais e gibis.

Para incentivar e promover o gosto pela leitura, o acervo foi atualizado e o foco é a literatura, porém, como nas demais bibliotecas públicas, o acervo também tem obras nas áreas de referência, filosofia, religião, autoajuda, esportes, biografias, história, entre outras. "O ambiente é totalmente confortável e acessível, pensado para atender a várias demandas com espaços para leitura, estudo, pesquisa, atividades em grupo, computadores com acesso a internet e primeiríssima infância", afirmou a Secretária da Cultura e Turismo, Silvia Stipp.

Ao cidadão que deseja se tornar sócio para retirar os livros, basta fazer o cadastro, tendo em mãos um documento com foto (RG, CNH, carteira profissional, passaporte, etc.). Já o material audiovisual pode ser utilizado somente no local, também de forma gratuita. Pelo Regulamento do espaço, é proibido o consumo de itens de alimentação, utilização de câmeras fotográficas e de vídeo, assim como a entrada de animais, patinetes, patins, bicicletas.

Museu Municipal

O Museu Municipal "Edward Coruripe Costa", outra opção de lazer para a população, consegue agregar uma parte antiga com a tecnologia. Ao lado de exposição de fotografias e objetos históricos de Votuporanga estão mobiliário do gabinete do primeiro prefeito e equipamentos de interatividade, com um videowall e mesas interativas que armazenam a história do município, acervo fotográfico, curiosidades, datas, nomes dos prefeitos e jogo, tudo de fácil manuseio e de forma atrativa para os interessados em conhecer um pouco mais sobre Votuporanga.

Atualmente, a exposição temporária no local mostra parte da obra do artista plástico "Deco DAntônio", com telas a óleo retratando as várias faces de Carmem Miranda, e bonecos de celebridades nacionais e internacionais, feitos em porcelana fria.

