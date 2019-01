Os novos semáforos instalados em cruzamentos da região central de Votuporanga começam a funcionar nos próximos dias. É importante que motoristas fiquem atentos às novas sinalizações para evitar acidentes.

Ao todo, foram instalados oito semáforos em todo Município. Quatro deles, na extensão da Rua Rio de Janeiro, nos cruzamentos com a Rua Minas Gerais, Bahia, São Paulo e Sergipe. Também receberam os equipamentos, os cruzamento das Ruas Tibagi com Ivaí; Tocantins com Ivaí; Sergipe e Mato Grosso; e as Avenidas Nasser Marão Filho com João Gonçalves Leite.

De acordo com o Secretário de Trânsito, Transporte e Segurança, Jair de Oliveira, os cruzamentos foram sinalizados para garantir segurança para pedestres e motoristas que circulam diariamente por essas vias. Disciplina e organização foram os fatores que motivaram as mudanças. Além disso, o sistema “onda verde” vai permitir a sincronização entre semáforos.

Fiscalização

Além dos semáforos, os equipamentos de fiscalização eletrônica instalados na Av. Horácio dos Santos, Rua Bahia, Rua Tibagi e Av. Aristides Gallo também já estão funcionando a partir desta segunda-feira (14/01). Eles já foram aferidos, portanto, é importante ter atenção e respeitar os limites de velocidade das vias, não só nos locais onde os equipamentos estão instalados, mas, também em todas as ruas da cidade para evitar acidentes.

O Secretário explica que o objetivo principal dessa fiscalização é promover educação no trânsito. "A ideia principal não é multar motoristas, é poupar vidas. Quem respeita as leis de trânsito não precisa se preocupar. Os equipamentos têm o intuito de fiscalizar aqueles que desrespeitam".

Mais educação, menos infração

As infrações de trânsito em Votuporanga estão diminuindo. Em 2018, foram registradas 18,4 mil infrações. São 1,9 mil a menos em relação ao mesmo período do ano interior, quando foram registradas 20,3 mil infrações. "O que indica que os motoristas estão tendo mais consciência", ressaltou o Secretário Jair de Oliveira.

Outras melhorias

Inúmeros investimentos estão sendo realizados no Trânsito nos últimos anos. Entre as melhorias está a substituição de placas com nomenclaturas de ruas da cidade. O novo modelo traz letras maiores e mais visíveis, a sinalização é 44% maior que o modelo anterior, com 10 cm a mais de comprimento e 6 cm a mais de altura, medindo 36x60 cm, contra os 30x50 cm do padrão antigo.

A sugestão foi feita ao prefeito João Dado pela Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança. Cerca de 3.400 placas já foram inseridas em diversos pontos da cidade. A previsão é que 4 mil placas sejam instaladas até março deste ano.

Mais um avanço foi concretizado na última sexta-feira (11/01). Devido ao grande fluxo de veículos e pedestres nos novos bairros da Região Noroeste, uma nova rotatória foi implantada. O novo dispositivo está localizado no cruzamento das Avenidas das Nações e Augusto Aparecido Arroyo Marchi, que dão acesso aos Residenciais Vida Nova I e II. O objetivo é orientar o trânsito e proporcionar mais segurança.

“Ela foi implantada para direcionar o trânsito. A prioridade é dar mais agilidade no tráfego de veículos e garantir a segurança dos nossos pedestres e condutores”, afirmou o Secretário.