Cidade

Nova empresa assume manutenção de iluminação pública em Votuporanga

Prefeito reúne-se com um dos proprietários da CSC Ltda, João Murilo Siqueira Cardoso, juntamente com representantes da empresa; CSC deve iniciar as atividades já na próxima semana

publicado em 03/01/2019

Na tarde desta quinta-feira (3/1), o Prefeito João Dado recepcionou, em seu gabinete, um dos proprietários da CSC Ltda, João Murilo Siqueira Cardoso, juntamente com representantes da empresa (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga) Desde janeiro de 2014, uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel, de número 414/2010, determina que a manutenção da iluminação pública seja de responsabilidade dos municípios. Portanto, após vencimento do contrato com a empresa que prestava o serviço anteriormente, a Prefeitura de Votuporanga já licitou e contratou uma nova empresa responsável por executar o serviço na cidade a partir da próxima segunda-feira (7/1). No decorrer do mês de janeiro, a empresa vencedora da licitação, CSC Ltda, da cidade de Passos, Minas Gerais, fará todas as adequações necessárias para que o sistema flua adequadamente. Na tarde desta quinta-feira (3/1), o Prefeito João Dado recepcionou, em seu gabinete, um dos proprietários da CSC Ltda, João Murilo Siqueira Cardoso, juntamente com representantes da empresa. Do encontro, participaram ainda, Carlos Alberto de Lima, chefe do Departamento de Energia Elétrica da Prefeitura, e os secretários de Administração, Miguel Maturana Filho e o de Obras, Gilmar Aurélio. A empresa será responsável por gerenciar e manter os ativos de iluminação pública (lâmpadas, luminárias, reatores, sensores, braçadeiras, braços de sustentação e fios que ligam a lâmpada à rede). A Prefeitura irá acompanhar e avaliar a qualidade do serviço prestado pela empresa, assim como já vinha ocorrendo. A partir de agora, a empresa atenderá por meio de um callcenter para receber ligações e registrar as demandas dos cidadãos. A ligação é gratuita, através do 0800-033-1825. A Ouvidoria Municipal da Prefeitura de Votuporanga também está apta a esclarecer dúvidas a respeito da mudança ou, até mesmo, atender a reclamações e sugestões pelo telefone gratuito 0800-770-3590. A fim de antecipar essa manifestação dos moradores, por meio do callcenter, a empresa realizará um serviço de ronda para detectar problemas no sistema. “Nossa expectativa é oferecer um serviço cada vez melhor, que deverá refletir na segurança pública, no trânsito, e aprimorar toda a estética da nossa Votuporanga. Vamos iluminar ainda mais às ruas, avenidas, praças, e dispor de um salto de eficiência, no que tange a iluminação pública”, destaca o Prefeito João Dado.

Notícia publicada no site: www.acidadevotuporanga.com.br

Endereço da notícia: www.acidadevotuporanga.com.br/cidade/2019/01/nova-empresa-assume-manutencao-de-iluminacao-publica-em-votuporanga-n53190