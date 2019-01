Dra. Regina Silvia Chaves Lima ressaltou a importância da higiene das mãos

publicado em 15/01/2019

A doença é altamente contagiosa e são necessários alguns cuidados para evitar a contaminação (Foto: Divulgação/Santa Casa)

Algumas doenças têm aumento no verão e a conjuntivite é uma delas. Caracterizada pela vermelhidão e inchaço nos olhos, é contagiosa. Pensando em orientar a população de como se prevenir, a médica infectologista da Santa Casa de Votuporanga, Dra. Regina Silvia Chaves Lima, ressaltou a importância da higiene das mãos.

Dra. Regina enfatizou que a falta de lavagem das mãos e contato com pessoas com conjuntivite são fatores de risco. “A doença é definida como inflamação das conjuntivas, que apresentam várias causas, inclusive agentes infecciosos como vírus e bactérias. Os pais devem tomar todo cuidado com a higienização das mãos dos pequenos. Também orientamos que toda pessoa realize frequentemente a lavagem das mãos com água e sabão ou álcool 70% para a prevenção”, afirmou.

Sintomas

O principal sintoma da conjuntivite viral é o aumento da secreção dos olhos, que pode ser de cor branca ou amarela. Por se tornar muito mais espessa do que o normal, acaba ocasionando, muitas vezes, a dificuldade em abrir os olhos ao acordar. "A conjuntivite causa vermelhidão, coceira, dor e sensação de areia nos olhos; fotofobia, que é a hipersensibilidade à luz; inchaço nas pálpebras; secreção nasal e visão embaçada. Quando houver um ou mais destes sintomas, o paciente deve procurar a unidade de saúde mais próxima para ser avaliado e medicado”, complementou.

Modos de prevenção:

– Lavar as mãos com água e sabão ou utilizar álcool 70%;

– Evitar levar as mãos aos olhos e coçá-los;

– Não compartilhar itens como, por exemplo, maquiagem, toalhas, travesseiros e óculos;

– Limpar com frequência teclados, telefones e maçanetas;