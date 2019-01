Estoque parado é prejuízo. A frase já é conhecida dos empresários, que precisam lidar constantemente com o desafio de oferecer novidades aos clientes, mas também não ficar com produtos dentro da loja. Nesta quinta-feira (24/1), às 8h30, no auditório da ACV – Associação Comercial de Votuporanga, os lojistas receberão algumas dicas importantes do consultor em marketing do Sebrae-SP, Guilherme Lui, na palestra “5 estratégias para liquidar seu estoque”.

O encontro faz parte da programação de pré-lançamento da “Liquida Votu”, nova campanha do comércio de Votuporanga. A ação, que será promovida entre os dias 7 e 16 de março, busca envolver todo o comércio para a liquidação de produtos. A ACV promoverá sorteios de prêmios, oferecerá material gráfico e campanha publicitária. “Uma oportunidade para uma verdadeira queima de estoque dos nossos associados”, destacou o presidente da Associação Comercial, Valdeci Merlotti.

Durante o bate-papo, os comerciantes vão encontrar soluções para converter o estoque em resultado positivo para a empresa. “Ás vezes apenas um detalhe do que será falado pode ajudar o nosso associado. Por isso, é sempre importante participar de oportunidades como essa, já que são nelas que encontramos boas saídas, que até então não tinham sido pensadas”, finalizou Merlotti.