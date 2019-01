Termina nesta quarta-feira (9/1) a terceira etapa de inscrição do Programa de Castração de cães e gatos, da Prefeitura de Votuporanga. O atendimento aos interessados será realizado pelo Centro de Proteção da Vida Animal (CPVA), órgão vinculado ao Fundo Social de Solidariedade do Município. As castrações terão início no dia 14 de janeiro.

A terceira etapa de inscrição do Programa de Castração de cães e gatos começou na última segunda-feira (7/1). O programa prioriza a castração de fêmeas caninas e felinas, sem deixar de atender também os animais machos. Tem atenção especial pessoas de baixa renda ou que façam parte de algum programa social. Animais sob cuidados de ONG’s, protetores independentes e pessoas que cuidam de animais de rua também são priorizados.

O tutor ou responsável interessado em castrar seu animal, e que atenda aos critérios do programa, deverá entrar em contato com o CPVA pelo telefone 3405-9700, Ramal 9828, até a próxima quarta-feira, das 7h30 às 16h, ou se dirigir ao Paço Municipal, que fica na Rua Pará, 3227.

Abandono de animais

Existe uma grande preocupação com o controle populacional de cães e gatos e a castração é uma das formas de evitar que animais (principalmente filhotes) sejam abandonados diariamente. O programa de castração tem por objetivo o controle populacional e, através dele, o combate ao abandono e aos maus-tratos.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio do Fundo Social de Solidariedade na Divisão do Centro de Proteção da Vida Animal, atende a casos de abandono e afirma que na cidade há um número considerável de desabrigo, onde muitas vezes os animais abandonados geralmente são filhotes ou idosos. É importante que a população denuncie. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.