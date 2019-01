Aproximadamente 30 alunos da FJB Cursos e Treinamento estiveram na Instituição nos períodos da tarde e da noite

publicado em 22/01/2019

A Farmácia da Santa Casa foi alvo de turmas da FJB Cursos e Treinamentos (Foto: Divulgação/Santa Casa)

A Santa Casa de Votuporanga é referência em atendimento de média e alta complexidades, para 53 municípios da região. Como Instituição reconhecida por sua qualidade na assistência e humanização, frequentemente recebe visitas de escolas, faculdades, até mesmo de outros Hospitais.

Desta vez, a Farmácia da Santa Casa foi alvo de turmas da FJB Cursos e Treinamentos. Aproximadamente 30 alunos se dividiram em turmas nos dias 12, 14, 15, 18 e 19 deste mês, nos períodos da tarde e da noite.

A farmacêutica do Hospital, Franscielli Moreira, destacou a importância da ação. “É uma mão dupla de benefícios. Para os estudantes, a visita agrega muito aprendizado, pois visualizam o que aprenderam em sala de aula, na prática, sendo uma oportunidade de conhecimento do dia a dia. Já para a Instituição, representa uma forma de explanação das atividades realizadas no setor, demonstrando a importância da responsabilidade, zelo e comprometimento para com o paciente e demais profissionais da equipe multidisciplinar”, explicou.