publicado em 15/01/2019

O Encontro de Famílias Grávidas é gratuito e não é necessária inscrição (Foto: Divulgação/Santa Casa)

O parto normal pode trazer dores à mulher. No entanto, existem dicas que podem aliviar bastante os sintomas negativos. Você deseja ter seu bebê naturalmente? Então precisa participar do Encontro de Famílias Grávidas, promovido pela Santa Casa de Votuporanga e SanSaúde, desta quinta-feira (17/1), a partir das 19h30, no Espaço Unifev Saúde.

A doula e educadora perinatal, Arlete Mendes, irá dar dicas para aliviar a dor durante o nascimento da criança. “As mulheres que desejam ter o filho por parto normal podem realizar atividades para relaxar, como alongamento, meditação, massagem, movimentos corporais, técnica de respiração, posição de ioga, entre outras. A água quente é outra ferramenta que também ajuda”, afirmou.

Arlete ressaltou que o Hospital tem o quarto PPP (Pré-parto, parto e pós-parto), específico para este atendimento. Com todo suporte de Centro Cirúrgico, oferece todas as condições para a chegada do neném em um ambiente confortável, com presença de acompanhante e assistência necessária. “Temos à disposição chuveiro, bolas suíças, tudo para fazer a gestante se exercitar. Os movimentos são importantes para o bom andamento. Além disso, estarei acompanhando o procedimento, vivendo o momento mágico de celebrar a vida”, disse.

Ela enfatizou que o psicológico da gestante é um fator fundamental. “Em meus encontros com elas, procuro trabalhar este lado, pois um bom trabalho de parto começa na mente, que comanda todo nosso corpo”, destacou.