Uma das árvores caiu na avenida José Silva Mello, perto da Câmara Municipal

publicado em 24/01/2019

Chove granizo na tarde desta quinta-feira (24) em Votuporanga (Foto: Arquivo Pessoal)

Choveu granizo em Votuporanga na tarde desta quinta-feira (24) e o Corpo de Bombeiros registrou duas quedas de árvores, uma na rodovia Péricles Belini e outra na avenida José Silva Mello, no bairro Vila América, nas proximidades da Câmara Municipal de Votuporanga. A Defesa Civil não registrou nenhum incidente.