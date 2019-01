A concentração começa às 8h, na antiga Estação Ferroviária; o evento é organizado pelo Fusca Clube de Votuporanga

publicado em 20/01/2019

A carreata de fuscas, que ocorre há cerca de dez anos, conta ainda com veículos da “família” do veículo (Foto: Arquivo Pessoal)

Hoje é o Dia Nacional do Fusca. Para comemorar a data e resgatar um pouco da história do carro, uma carreata percorrerá os principais pontos de Votuporanga na manhã deste domingo (20). A concentração começa às 8h, na antiga Estação Ferroviária.

A carreata, organizada pelo Fusca Clube de Votuporanga, está marcada para começar às 9h e percorrerá os principais pontos da cidade, terminando no Pozzobon.

Um dos organizadores do evento é o vereador licenciado Douglas Lisboa, procurador-geral do município. Ele é apaixonado por fuscas, já teve cinco e hoje está com três carros. “Nossa intenção com a carreata é comemorar a data e resgatar um pouco da história desse veículo tão importante”, disse ao jornal A Cidade.

O fusca fez mais sucesso nos anos 60, 70 e 80, porém, mesmo depois de muitos anos, ainda existem pessoas fascinadas pelo automóvel, que possui charme, além de ser econômico. “O convite é para todos aqueles que têm fuscas para que a gente possa fazer o desfile pela cidade, passando por vários bairros do município”, convidou.

O procurador lembrou que em Votuporanga há muitos veículos antigos, que são relíquias nos dias atuais. “Existem histórias muito bonitas entre o dono do automóvel e os seus fuscas”, comentou.