Durante a entrevista, o artista contou que é de família circense e falou sobre sua carreira e o novo trabalho ‘Só vem’

publicado em 28/01/2019

O cantor Luan Vittor falou sobre suas inspirações e porque escolher gravar o novo trabalho na cidade de Goiânia (Foto: A Cidade)

Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br





O cantor sertanejo Luan Vittor visitou Votuporanga e este ve nos estúdios da Cidade FM na manhã desta segunda-feira (28), quando bateu um papo sobre sua carreira e a divulgação do novo trabalho ‘Só vem’.

Durante a entrevista o artista contou que veio de uma família circense, onde realizava diversos espetáculos, entre eles, cantada nos intervalos das apresentações. “Eu vim do circo e fazia espetáculos como o globo de ouro. Eu cantava durante os intervalos das entradas das pessoas nos shows”, contou.

Há oito anos, o cantor iniciou na música sertaneja. Ele começou tocando em barzinhos e realizou diversas apresentações pelo Brasil. Ele ainda contou que suas maiores inspirações são cantores como Cristiano Araújo. “Um dos caras que eu admiro muito é o Cristiano Araújo, e em todo show eu tenho que cantar uma música dele”, falou.

Além dele, as clássicas duplas sertanejas como Zezé Di Camargo e Luciano, Chitãozinho e Xororó e Jorge e Mateus fazem parte de seu repertório. No novo trabalho, o cantor contou que o público pode conferir um pouco de cada estilo musical. “A gente fez um pouco de tudo, nos influenciamos muito na mensagem de música de amor, um pouco de sofrência, música animada. Queríamos conquistar todos os públicos, mas sempre colocando a minha identidade”, disse.