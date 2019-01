O evento foi realizado no último sábado em Votuporanga com a presença de cerca de 350 pessoas e muita música sertaneja

publicado em 15/01/2019

Sucesso: o ‘Boteco da Cidade’ foi o primeiro evento realizado pela Cidade FM neste ano (Foto: A Cidade)

Da redação





Mais uma vez a Cidade FM se destacou e reali zou uma festa de grande sucesso em Votuporanga. Se consolidando na realização de eventos no município, a 2ª edição do ‘Boteco da Cidade’, realizada no último sábado no Shed Bar, conquistou o público com muita música sertaneja.

Com a programação recheada, aproximadamente 350 pessoas compareceram no local para curtir as apresentações de Alexandre Viola, Zé Lucas e Renan e Ralph e Raphael. “Mais uma grande festa da Cidade FM que contou com grande presença do público. Com um ano no dial FM, a Cidade vem se consolidando na realização de eventos em Votuporanga”, comentou o diretor da Cidade FM, Fábio Ferreira.

A noite começou com a apresentação da dupla Ralph e Raphael comandou a festa com um repertório repleto de sucessos do momento. Logo em seguida, o cantor Alexandre Viola, animou os votuporanguenses com muita moda de viola. A dupla Zé Lucas e Renan também marcou presença na grade de shows e realizou uma apresentação de mais de duas horas e meia cantando sucessos da dupla e músicas do sertanejo clássico.