Com apoio da comunidade, foram várias colaborações como bandejas, placas de silicone, lençóis, fronhas, cortinas, cobertores, balanças e muito mais

publicado em 21/01/2019

Foram aproximadamente R$90 mil em contribuições (Foto: Divulgação/Santa Casa)

Muito se ouve dizer que a Santa Casa de Votuporanga é feita com apoio e amor da comunidade. A mais pura verdade! Em cada canto, há materiais, obras, investimentos, que foram conquistados graças ao empenho de gente solidária. Entre tantos setores, o Bazar do Bem faz a diferença na Instituição.

O ano de 2018 foi repleto de doações, graças a renda da comercialização de itens de artesanato, roupas e acessórios da loja. Foram aproximadamente R$90 mil em contribuições, melhorando ainda mais a assistência hospitalar para 53 municípios da região.

Entre as colaborações, bandejas para medicação de pacientes do Pronto Socorro, placa de silicone de última geração, lençóis, fronhas, cobertores, cortinas para Maternidade, televisores, bebedouros, balanças digitais, enceradeiras, lavadora, matéria-prima para produção de duas mil fraldas geriátricas, carro para transporte de roupas sujas, entre outros.

A presidente do Bazar do Bem, Carla Angélica Cândido, ressaltou a importância das doações. “Fizemos um levantamento no começo deste ano, visando sempre prestação de contas do projeto. É extremamente gratificante ver o resultado do Bazar, fruto da união de voluntárias e com respaldo da comunidade. O sucesso da iniciativa vem da solidariedade dos moradores de Votuporanga e região, que destinam roupas, artesanato, acessórios e que possibilitam renda para o Hospital”, disse.

Carla explicou como são feitas as contribuições. “Cada líder do setor apresenta sua solicitação, ressaltando a necessidade do produto. Nos reunimos para avaliar cada pleito e, na medida do possível, adquirir os itens. Somente em 2018, foram melhorias no Pronto Socorro, nas alas do Sistema Único de Saúde (SUS), Maternidade, sala de acolhimento, entre outros”, complementou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu o Bazar do Bem. “É um projeto muito especial para nós, especialmente para mim que acompanho desde o início. A comunidade votuporanguense sempre nos ajudou e juntos salvamos vidas. Esse Bazar é um sonho que faz a diferença, pois tudo o que realizamos pelo próximo retorna para nós”, destacou.

Sobre o Bazar

O Bazar do Bem comercializa produtos novos e também usados, que são captados por meio de doações. Toda a renda é destinada para o Hospital, que busca maneiras de oferecer um atendimento cada vez melhor aos pacientes do SUS. É possível encontrar toalhas, guardanapos, roupas, sapatos, produtos de higiene, artesanato, brinquedos, entre outros itens, a preços populares.