Item de higiene foi arrecadado em ação desenvolvida pelo Grupo de Humanização do Ambulatório Médico de Especialidades Estadual

publicado em 25/01/2019

O AME Votuporanga é administrado pela Santa Casa de Votuporanga (Foto: Divulgação/Santa Casa)

O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Votuporanga, unidade da Secretaria de Estado de saúde de São Paulo, realizou durante os meses de novembro e dezembro uma ação solidária com a Comissão de Ética e arrecadou 282 sabonetes que foram doados à Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga.

Com o intuito de colaborar com o Hospital que atende 53 municípios em média e alta complexidade, os sabonetes doados farão parte dos kits de higiene distribuídos aos pacientes.

A solidariedade entre as instituições e o envolvimento de todos os colaboradores são motivos de celebração para a gerente administrativa do AME Votuporanga, Marilza Cardi. “Nosso Ambulatório possui responsabilidade social, desenvolvendo ações que beneficiam diretamente a comunidade. Temos orgulho em fazer parte deste grande Complexo Santa Casa. Cooperar com as outras instituições evidencia o valor que atribuímos ao bem-estar dos pacientes”, afirma.

Com satisfação o provedor da Instituição Santa Casa, Luiz Fernando Góes, recebeu a doação. “Agradecemos esta colaboração. Ela permite que consigamos reduzir custos na assistência, uma vez que deixaremos de adquirir estes itens”, finaliza.