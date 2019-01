Programa de Tempo Integral do município retorna no dia 04 de fevereiro; EJA está com matrículas abertas

publicado em 26/01/2019

Ao todo, mais de 7,5 mil alunos estão matriculados nas escolas de educação infantil, ensino fundamental e EJA da rede municipal (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

O retorno dos alunos às salas de aula é motivo de alegria para toda a comunidade escolar. Dessa forma, a Secretaria da Educação da Prefeitura de Votuporanga, visando manter sempre os bons índices da educação infantil no município, preparou atividades diversas para recepcionar as crianças, de forma acolhedora, com o objetivo de cativar os pequenos estudantes com o ambiente escolar.

Os alunos matriculados nas escolas de educação infantil (CEMEI) e de ensino fundamental (CEM) com aulas regulares devem retornar às salas de aula nesta segunda-feira (28/01). É importante ressaltar que o Projeto de Tempo Integral dos CEM está marcado para o dia 04 de fevereiro. As crianças matriculadas no período integral dos CEMEI já retornaram na última terça-feira (22/01).

De acordo com o Secretário da Educação, Marcelo Batista, “desde o dia 17 de janeiro, a rede pública de Votuporanga vem se aquecendo para o tão esperado momento de acolher nossos pequenininhos em nossas escolas, agora, no dia 28 de janeiro. Educadores, técnicos, professores e todos os envolvidos no cenário educativo receberam orientações, participaram de congressos e planejamento. O foco: nossa criança, o bom atendimento e a qualificação de nossos profissionais. Assim, construímos uma educação voltada ao aluno, à melhoria de nossa cidade, do nosso país e do mundo todo”.

Ao todo, mais de 7,5 mil alunos estão matriculados nas escolas de educação infantil, ensino fundamental e Educação para Jovens e Adultos (EJA) da rede municipal. A recepção contará ainda com uma programação diferenciada para todos os alunos com atividades recreativas e lanches.

EJA

Também retornam às aulas no dia 28 de janeiro, os alunos matriculados no Programa Educação de Jovens e Adultos (EJA). As aulas são de segunda a sexta-feira, das 19h10 às 22h30, no CEM “Deputado Narciso Pieroni”. Aos interessados em participar, as inscrições estão abertas até o fim do bimestre (18/04) na própria unidade escolar. Para matrícula, é necessário ter em mãos, cópias do comprovante de residência, RG, CPF e uma foto 3x4.

Vale ressaltar que o Município disponibiliza diversos pontos de ônibus pela cidade para o transporte dos alunos do EJA até a escola.

Professores e Educadores

Responsáveis por levar o conhecimento aos pequenos, a Prefeitura de Votuporanga se preocupa com a preparação de seus professores e educadores, que participam, constantemente, de congressos e capacitações.

Os professores retornaram às atividades no dia 23 de janeiro para planejamento de aulas. Na última quinta-feira (24/01), participaram de uma recepção feita pela Prefeitura, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, onde puderam ouvir sobre os projetos para o ano letivo de 2019. O Secretário da Educação, Marcelo Batista, ainda ressaltou “vamos cuidar de nossas crianças, para que possamos contribuir para uma sociedade ética e de sucesso”.

Já os educadores, iniciaram suas atividades na semana passada (17 e 18/1), no II Congresso Nacional da Primeira Infância, evento voltado para a capacitação dos responsáveis pelos alunos de 0 a 3 anos.