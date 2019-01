Inclusive aos sábados, residências, instituições e estabelecimentos comerciais são visitados para orientar aos moradores sobre os criadouros do Aedes Aegypti

publicado em 08/01/2019

O Setor orienta à população a manter os quintais limpos, eliminando possíveis criadouros (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Nesta época do ano, em que a chuva é intensa e frequente, equipes de agentes comunitários de saúde e de combate à endemias da Secretaria Municipal da Saúde intensificam as ações de combate ao Aedes Aegypti, sobretudo o trabalho de visitas e inspeção nos imóveis. Nesse tipo de estratégia, promovida também aos sábados, os agentes realizam orientações aos moradores, zeladores de instituições e proprietários de estabelecimentos sobre as medidas de combate ao Aedes Aegypti, e ao mosquito transmissor da Leishmaniose, o mosquito palha.

O trabalho desenvolvido pelos agentes de saúde e de combate à endemias visa orientar e estimular o responsável pelo imóvel a adotar os cuidados necessários e executar durante a visita medidas necessárias para evitar proliferação de vetores ou pragas urbanas.

Coordenadas pelo Secez (Setor de Controle de Endemias e Zoonoses), as equipes de agentes realizaram em todo ano de 2018, pouco mais de 393 mil visitas, sendo que um mesmo imóvel recebeu a visita dos agentes diversas vezes neste período para às orientações de controle de vetores. O Setor também realiza rotineiramente e intensifica durante este período de chuvas, arrastões, bloqueios, pulverizações, eliminação de criadouros, e um trabalho de educação em saúde nas escolas, indústrias, clubes de serviços, igrejas, entre outros.

O coordenador do Secez, Nilton Santiago explica que durante este período, se forma um ambiente favorável para o surgimento de criadouros e reprodução do mosquito, consequentemente, à disseminação da dengue, do zika vírus, febre amarela e Chikungunya. “Nossa estratégia é atuar de modo emergencial nessa época de fortes chuvas e elevação das temperaturas. Portanto, nossas equipes vão às ruas realizando, também aos sábados, um trabalho de orientação e sensibilização aos moradores, sanando dúvidas e informando sobre as principais formas de prevenção a essas endemias”.

O Setor orienta à população a manter os quintais limpos, eliminando possíveis criadouros como garrafas, sacolas plásticas, entre muitos outros recipientes que possam acumular água da chuva. É igualmente importante lavar os bebedouros dos animais com água, bucha e sabão; limpar calhas, utilizar produtos (detergente, sabão em pó) nos ralos internos e externos, a fim de se evitar a proliferação do vetor.

Em 2018 foram registrados, 218 casos positivos de dengue, um caso importado de zika vírus, dois casos positivos de Chikungunya e nenhum registro de febre amarela. A leishmaniose visceral contabilizou dois casos e a tegumentar, um caso importado. Neste início de ano, nenhum novo caso desses agravos foram registrados.

