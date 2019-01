O evento foi realizado na manhã desta quinta-feira no auditória da entidade com uma palestra sobre '5 estratégias para liquidar seu estoque'

publicado em 24/01/2019

O consultor de marketing do Sebare-SP ministrou uma palestra para os lojistas de Votuporanga (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br





A Associação Comercial de Votuporanga realizou na manhã desta quinta-feira, o pré-lançamento da nova campanha do comércio local, a ‘Liquida Votu’. O evento foi realizado no auditório da campanha e contou com a presença de representantes de lojas, autoridades locais e entidades da cidade.

Na programação do encontro, os participantes tiveram a oportunidade de assistir uma palestra ministrada por Guilherme Lui, que é consultor em marketing do Sebrae-SP, para falar sobre as melhores estratégias para promover uma boa liquidação. “São cincos estratégias importantes. O primeiro é distinguir qual é o público alvo de cada empresa, segundo a preparação do ambiente da loja, terceiro a separação do mix de produtos, quarto a preparação da equipe e por fim, como falamos, colocar a ‘boca no trambone’, a divulgação”, explicou ao jornal A Cidade.

A campanha ‘Liquida Votu’ será promovida entre os dias 7 e 16 de março deste ano e o grande objetivo é envolver todo o comércio para a liquidação dos produtos. “Esta campanha que estamos formatando, servirá para as pessoas fazer a troca de seu estoque. Faremos uma mega liquidação com produtos bons e preço muito atrativos. Ela será de 7 a 16 de março e teremos uma premiação, que será um moto, cinco vales no valor de R$ 300 e já estamos finalizando para a entrega de cupons’, contou o presidente da ACV, Valdeci Merlotti.

Durante toda a preparação para o lançamento da nova campanha da Associação, diversas palestras serão disponibilizadas para os comerciantes encontrar soluções para converter o estoque em um resultado positivo e se prepararem para a ‘Liquida Votu’.