publicado em 06/12/2018

Até a final foram seis jogos e seis vitórias (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

A equipe da Prefeitura de Votuporanga/Assary-Unifev sagrou-se Campeã de forma invicta da Copa Master de Voleibol realizada no último domingo (2/12) no Monte Líbano Clube de Campo, na cidade de São José do Rio Preto.

Com três vitórias em três jogos, a equipe local passou pelas equipes do Automóvel Clube, Vôlei/Montanhês e Monte Líbano. “Na grande final obtivemos uma boa vitória contra as anfitriãs em sets diretos com parciais de 25x17 e 25x19 em uma hora de partida”, comemorou o técnico Márcio Fukuiama.

A equipe votuporanguense atuou com as atletas Dani (capitã), Ângela, Juliana, Cíntia, Jandira, Lara, Nara e Ieda. “Com essa competição, as equipes da categoria Master acima de 30 anos encerraram o ano de competições com chave de ouro”.

No calendário de competições, as equipes de Votuporanga terão ainda a Copa Natal 6ª Edição da cidade de Urânia, entre os dias 11 e 19 de dezembro, encerrando a temporada de 2018.

Vôlei de Praia

Também no último final de semana, a dupla campeã dos Jogos Regionais, Emerson Pezão e Matheus Maconeto, participou da 3ª etapa Beach Bauru Vôlei de Praia, realizada no sábado (1/12). A competição contou com 16 duplas convidadas de vários Estados.

Até a final foram seis jogos e seis vitórias, perdendo na final por 2 setes a 1, parciais 18/15, 16/18 e 15/13, contra a dupla do Paraná.

Para encerrar a temporada, a dupla que representa Votuporanga participará de competições, neste sábado (8/12), em Peruíbe, no domingo (9/12), em Hortolândia, e em São Bernardo do Campo no dia 16 de dezembro.