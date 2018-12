Eventos começam neste sábado e têm renda para a Santa Casa de Votuporanga

publicado em 04/12/2018

Este final de semana tem tudo a ver com solidariedade. Valentim Gentil se uniu para realizar quermesse e leilão de gado em prol à Santa Casa de Votuporanga, com uma programação diversificada para atrair o público.

Neste sábado (8/12), a partir das 19h, a quermesse acontece na Praça Central. Os participantes poderão saborear frango e leitoa assados e participar de leilão de orquídeas e de pequenas prendas. Além de se deliciarem com os pratos e arrematarem lindos itens, estarão contribuindo com Hospital, que atende 53 municípios da região.

A festa do bem termina no domingo (9/12), com leilão de gado, às 11h, também na Praça. A comissão organizadora está recebendo as doações para o evento, que conta com apoio da Prefeitura e Câmara. Quem quiser colaborar, pode entrar em contato no número (17) 3485-9030.

Haverá espetos de carne, galinhada e cerveja gelada, refrigerante e sucos para que o público possa almoçar no local. “Convidamos todo o município para ajudar a Santa Casa, que tanto faz pelos nossos pacientes”, disse a secretária de Saúde, Elaine Teixeira Barbosa Simonato.

A união faz a diferença em Valentim Gentil e irá demonstrar a força no final de semana. “Estamos em mais de 50 voluntários, para colaborar com o Hospital. Esse incentivo partiu do prefeito Adilson Segura e de alguns funcionários que aderiram à causa. O motivo é bom atendimento aos nossos moradores”, complementou Elaine.