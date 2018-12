Há mais de uma década, a Instituição possui graduações certificadas pela revista; publicação já está disponível nas bancas

publicado em 06/12/2018

A publicação anual tem o objetivo de identificar as melhores graduações do Brasil (Foto: Divulgação/Unifev)

A Unifev teve, recentemente, dez cursos estrelados pelo Guia do Estudante. A publicação anual tem o objetivo de identificar as melhores graduações do Brasil, por meio de uma pesquisa de opinião, realizada com professores e coordenadores de curso. Há mais de uma década, a Instituição aparece com certificações no guia.

Na oportunidade, os cursos contemplados com as estrelas foram: Administração, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Educação Física (Bacharelado), Educação Física (Licenciatura), Enfermagem, Fisioterapia, Letras (Licenciatura), Nutrição e Pedagogia.

De acordo com o Reitor do Centro Universitário de Votuporanga, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, as certificações atestam o trabalho brilhante que vem sendo desenvolvido por gestores, educadores e colaboradores, junto à Unifev, nos últimos anos.

"Recentemente, obtivemos nota máxima (5) no processo de recredenciamento do Ministério da Educação (MEC). Agora, recebemos mais essa certificação em uma revista que é considerada referência em informações sobre vestibulares, carreiras, mercado de trabalho e áreas de atuação. Estamos orgulhosos mais uma vez”, disse.

O Guia do Estudante Profissões – Vestibular 2019 da Editora Abril já está disponível nas bancas.

GUIA

O Guia do Estudante, realizado desde 2006, é organizado por consultores com conhecimento na área da graduação.