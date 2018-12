Aprovados já podem realizar a matrícula na Central de Relacionamento; em breve, inscrições para a prova de janeiro estarão abertas

publicado em 07/12/2018

Os aprovados já podem efetuar a matrícula no curso almejado (Foto: Divulgação/Unifev)

O resultado do Vestibular de Verão, que ocorreu no último dia 5, está disponível no site da Unifev. Os aprovados já podem efetuar a matrícula no curso almejado para ingresso em fevereiro de 2019.

De acordo com o Reitor do Centro Universitário de Votuporanga, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, a implementação do Vestibular de Verão é uma oportunidade a mais para que as pessoas ingressem no Ensino Superior. “O dia e o horário foram estratégicos para aqueles que não puderam comparecer no processo seletivo de outubro, que ocorreu em um domingo, por dependerem de transporte coletivo de seus municípios”, explicou.

Essa foi a primeira edição da modalidade de vestibular, aplicada no período noturno, na Cidade Universitária. Os processos seletivos de outubro e janeiro permanecem no calendário da Instituição, assim como o vestibular do curso de Medicina, realizado no meio do ano.

A classificação pode ser conferida no site www.unifev.edu.br/vestibular. As notas do ENEM (exames de 2015, 2016, 2017 e 2018) são válidas para o ingresso direto na Unifev. Quem preferir esta opção, deve acessar o link ou procurar a Central de Relacionamento pessoalmente.

Quem já possui um diploma de Ensino Superior também não precisa fazer o Vestibular. Neste caso, o candidato interessado em cursar uma outra graduação deve garantir a sua vaga se matriculando, imediatamente, na Central de Relacionamento (opção válida para todos os cursos, exceto Medicina).