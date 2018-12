Neste ano, o campeonato foi realizado nesta terça-feira (18), no Parque Aquático Saverio Maranho, e reuniu aproximadamente 45 atletas

publicado em 18/12/2018

O Troféu Eficiência foi realizado no Parque Aquático Saverio Maranho (Foto: Divulgação/Natação Votuporanga)

Como já é tradição, para encerrar as atividades do ano o Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga realiza o Troféu Eficiência, competição somente com os nadadores da equipe.

Neste ano, o campeonato foi realizado nesta terça-feira (18), no Parque Aquático Saverio Maranho, e reuniu aproximadamente 45 atletas. Nadadores desde a categoria pré-mirim (sete anos de idade) até os másters participaram.

No torneio, são premiados os atletas mais eficientes de cada categoria. Cada competidor nada quatros provas de 50 metros nos quatros estilos da natação (livre, peito, borboleta e costas). Os primeiros colocados ganham troféu; segundos e terceiros, levam medalhas de prata e bronze. Os demais atletas são premiados com medalhas pela participação.

Todos os participantes só saberão do resultado na noite desta terça-feira (18), quando o Centro de Formação realiza uma festa de premiação dos mais eficientes, o que também acontece todo ano. O jantar é ainda uma confraternização entre os membros da equipe.

“Foi mais um ano extremamente positivo e de muitas conquistas. Seguiremos trabalhando forte para continuar colhendo bons frutos”, comentou o coordenador do Centro de Formação, Luiz Augusto da Silva Garcia, o Xaninho, que agradeceu o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e da Unifev.